الصين تؤكد أهمية تنمية العلاقات مع الأردن وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية - الأردنية، ومستعد لبذل جهود مشتركة مع العاهل الأردني لتعزيز التنمية الشاملة والمتعمقة للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتحقيق المنافع للبلدين والشعبين.وأضاف بينج - في برقية تهنئة بعث بها، اليوم الأحد، إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني؛ بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الأردن - أنه يتمنى للأردن الازدهار، وأنه في السنوات الأخيرة، تطورت العلاقات الصينية الأردنية بسلاسة، مع تنامي الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين ودفع التعاون العملي بشكل مطرد في مختلف المجالات.وأشار إلى أنه منذ تفشي جائحة (كوفيد-19)، ساعد البلدان بعضهما البعض وتكاتفا لمكافحة المرض، وأن الجانب الصيني يدعم بقوة مكافحة الأردن للمرض، ويعتقد أن الشعب الأردني سيتغلب عليه بالتأكيد تحت قيادة العاهل الأردني.