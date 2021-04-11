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الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية توافق على إقامة التراويح في المسجدين الحرام والنبوي

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:29 م
المسجد الحرام
المسجد الحرام
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أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين، وتخفيفها لخمس تسليمات، مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها الرئاسة والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس- في تصريح أوردته قناة «الإخبارية» السعودية، اليوم الأحد- حرص القيادة على استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين، وتسخير كافة السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية كافة المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة العدوى.

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