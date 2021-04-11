6791 إصابة و35 وفاة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية uk تسجيل 6 آلاف و791 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلى 924 ألفا و946 إصابة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد- أنه تم تسجيل شفاء 5 آلاف و190 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 814 ألفا و853 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 14 ألفا و713 حالة، وذلك بعد تسجيل 35 وفاة جديدة.