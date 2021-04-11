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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش العراقي يقتل 5 عناصر بداعش ويدمر أوكارًا في حمرين

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:30 م
الجيش العراقي
الجيش العراقي
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تمكن طيران الجيش العراقي، اليوم الأحد، من قتل 5 عناصر بداعش، وتدمير أوكار في عملية تطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين، في ديالى.

وقال في بيان ورد لوكالة «السومرية نيوز»، أنه «بعد أن انطلقت القطعات الأمنية صباح اليوم، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، بتنفيذ واجب تفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى، تمكنت القوات الأمنية ضمن محور قيادة القوة البرية من تدمير أربعة أوكار ونفق، وتفجير عبوة ناسفة، وقتل خمسة عناصر من عصابات داعش من قبل طيران الجيش، وتدمير كرفان وعجلة زراعية».

وأردف البيان: «وفي محور القوات الخاصة، تم تدمير وكرين و3 قنابر هاون وصاروخ قاذفة».

وتابع: «أما في محور الحشد الشعبي، فتم تدمير معبر وعجلتين، وضبط دراجة نارية»، مضيفة: «في حين تمكنت قوات الرد السريع وضمن محورها من تدمير 4 أوكار و3 عبوات ناسفة، ودمرت نفقين و3 قنابر هاون».

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