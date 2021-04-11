وزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2020

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الأحد، نتيجة الفائزين بجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، وجوائز مجلس الأكاديمية (جوائز الرواد والمرأة وشباب الباحثين الأفارقة)، خلال رئاسته لاجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة.وفى كلمته، أكد الوزير أن الجوائز إحدى وسائل تشجيع الباحثين والعلماء، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التى اهتمت بتشجيع العلم والعلماء لمداومة البحث والابتكار والإبداع والتطوير والعمل على اللحاق بالدول المتقدمة، معلنًا ترشيح 12 مرشحًا بجوائز النيل لهذا العام، كما رشح لجوائز الدولة التقديرية لهذا العام 48 مرشحًا.وقال عبد الغفار إنه بالنسبة لعدد المرشحين والمتقدمين لجوائز الدولة للتفوق فقد بلغ هذا العام 163 مرشحًا ومتقدمًا مقارنة بالعام الماضى 83، كما أن المتقدمين لجوائز الدولة التشجيعية بلغ هذا العام 200 متقدمًا مقارنة بالعام الماضى 143، مشيرًا إلى أن عدد المرشحين والمتقدمين قد زاد عن العام الماضى، ويبلغ إجمالي القيمة النقدية لجوائز الدولة لهذا العام (النيل ـ التقديرية ـ التفوق ـ التشجيعية ) خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية والتى تبلغ حوالى 2 مليون جنيه مصرى.أما بالنسبة لأعداد الفائزين، أشار الوزير إلى أنه تم منح جائزتى النيل فى العلوم وفى العلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية (عشر جوائز) فقد منحت لتسعة فائزيــن، وتم حجب جائزة واحدة، مضيفًا أنه بالنسبة لجوائز الدولة للتفوق (سبع جوائز) فقد منحت لسبعة فائزين.وأوضح الدكتور محمود صقر أن جوائز الدولة التشجيعية عددها 40 جائزة تم منح منها هذا العام 40 جائزة لـ 45 فائزًا ولم تحجب أية جائزة ومنحت أربع جوائز مناصفة، فى حين العام الماضى منحت 38 جائزة لـ 38 فائزًا وحجبت جائزتين ومنحت جائزتان مناصفة، وبلغ إجمالى قيمـة الجوائز الممنوحة هـذا العام 7 ملايين و500 ألف جنيه (نقديا وميداليات)، كما منحت جوائز الرواد لعدد أربعة فائزين بمبلغ إجمالى 400 ألف جنيه، ومنحت أيضًا جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد ثمان فائزات بقيمة 320 ألف جنيه وجوائز شباب الباحثين الأفارقة لعدد اثنين فائزين بقيمة 30 ألف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصرى.وفى ختام كلمته، أشاد الوزير بجهود الأكاديمية وإدارة الجوائز واللجنة العليا للجوائز وعلماء مصر أعضاء اللجان على جهودهم فى تقييم ملفات أكثر من 490 متقدم ومرشح، وكذلك المهنية والحرفية الشديدة فى فحص الملفات والإنتاج العلمى طبقا لمعايير محددة معلنة مسبقا، مطالبًا الفائزين بمزيد من العطاء وتوظيف البحث العلمى لخدمة أهداف التنمية الوطنية، ووضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة.