رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2020

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:19 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
إسراء جمال
طباعة
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الأحد، نتيجة الفائزين بجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، وجوائز مجلس الأكاديمية (جوائز الرواد والمرأة وشباب الباحثين الأفارقة)، خلال رئاسته لاجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة.

وفى كلمته، أكد الوزير أن الجوائز إحدى وسائل تشجيع الباحثين والعلماء، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التى اهتمت بتشجيع العلم والعلماء لمداومة البحث والابتكار والإبداع والتطوير والعمل على اللحاق بالدول المتقدمة، معلنًا ترشيح 12 مرشحًا بجوائز النيل لهذا العام، كما رشح لجوائز الدولة التقديرية لهذا العام 48 مرشحًا.

وقال عبد الغفار إنه بالنسبة لعدد المرشحين والمتقدمين لجوائز الدولة للتفوق فقد بلغ هذا العام 163 مرشحًا ومتقدمًا مقارنة بالعام الماضى 83، كما أن المتقدمين لجوائز الدولة التشجيعية بلغ هذا العام 200 متقدمًا مقارنة بالعام الماضى 143، مشيرًا إلى أن عدد المرشحين والمتقدمين قد زاد عن العام الماضى، ويبلغ إجمالي القيمة النقدية لجوائز الدولة لهذا العام (النيل ـ التقديرية ـ التفوق ـ التشجيعية ) خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية والتى تبلغ حوالى 2 مليون جنيه مصرى.

أما بالنسبة لأعداد الفائزين، أشار الوزير إلى أنه تم منح جائزتى النيل فى العلوم وفى العلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية (عشر جوائز) فقد منحت لتسعة فائزيــن، وتم حجب جائزة واحدة، مضيفًا أنه بالنسبة لجوائز الدولة للتفوق (سبع جوائز) فقد منحت لسبعة فائزين.

وأوضح الدكتور محمود صقر أن جوائز الدولة التشجيعية عددها 40 جائزة تم منح منها هذا العام 40 جائزة لـ 45 فائزًا ولم تحجب أية جائزة ومنحت أربع جوائز مناصفة، فى حين العام الماضى منحت 38 جائزة لـ 38 فائزًا وحجبت جائزتين ومنحت جائزتان مناصفة، وبلغ إجمالى قيمـة الجوائز الممنوحة هـذا العام 7 ملايين و500 ألف جنيه (نقديا وميداليات)، كما منحت جوائز الرواد لعدد أربعة فائزين بمبلغ إجمالى 400 ألف جنيه، ومنحت أيضًا جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد ثمان فائزات بقيمة 320 ألف جنيه وجوائز شباب الباحثين الأفارقة لعدد اثنين فائزين بقيمة 30 ألف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصرى.

وفى ختام كلمته، أشاد الوزير بجهود الأكاديمية وإدارة الجوائز واللجنة العليا للجوائز وعلماء مصر أعضاء اللجان على جهودهم فى تقييم ملفات أكثر من 490 متقدم ومرشح، وكذلك المهنية والحرفية الشديدة فى فحص الملفات والإنتاج العلمى طبقا لمعايير محددة معلنة مسبقا، مطالبًا الفائزين بمزيد من العطاء وتوظيف البحث العلمى لخدمة أهداف التنمية الوطنية، ووضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة.

موضوعات متعلقة

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

الصحة العالمية: مصر تبذل جهودًا كبيرة لتوفير الرعاية الصحية لمواطنيها

السجن 8 سنوات لأحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 فتيات


الصور

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

تعذر رؤية الهلال فى السعودية.. ورمضان الثلاثاء

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

«تويتر» تتدخل بعد استهداف نجم مانشستر سيتي ستيرلينج عنصريًا

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

ذكرى ميلاد الخال.. حياة فى خدمة الشعر

«ما بعد الجندر» في كتاب جديد عن دار أروقة للترجمة

3 كتب جديدة ترصد الحياة فى مصر القديمة بالهيئة العامة

«نبوءات قديمة».. ديوان جديد للكاتب محمد عيسى على كتبنا