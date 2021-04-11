الرئيس التونسي: لقائي مع الإمام الأكبر لحظة تاريخية

أعرب الرئيس التونسي قيس سعَيّد، عن سعادته بزيارة الأزهر الشريف ولقاء الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، مؤكدا أن لقاءه مع فضيلته لحظة تاريخية وامتداد للعلاقات العريقة بين تونس والأزهر، مؤكدًا حرص بلاده على توطيد العلاقات العلمية والثقافية مع الأزهر، وترحيبه بما اقترحه الإمام الأكبر من تشكيل لجنة علمية مشتركة لخدمة العلوم والثقافة الإسلامية، وتحقيق التبادل العلمي النافع بينهما.وقال قيس سعيد إن الشعب التونسي يذكر ما قام به ابن خلدون والشيخ الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق، والشاعر بيرم التونسي في رحلتهم العلمية إلى مصر، مضيفا: «أود أن أقول وأنا في مصر العروبة وقاهرة المعز ومشيخة الأزهر أننا بحاجة إلى العمل معا من أجل حماية الشباب العربي من الأفكار التي تسربت إلى مجتمعاتنا وهي غريبة عنا ودخيلة علينا، تلك الأفكار التي تستغلها الجماعات المتطرفة في تضليل الشباب»، مشيدا بالجهود التي يبذلها الأزهر لنشر السلام وتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام.