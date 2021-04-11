«التموين»: بيع 28.8 ألف كوبون بفئاته المختلفة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الكوبونات التي تم طرحها للعام الثاني على التوالي للقادرين من المواطنين لتوزيعها على الأكثر احتياجا متوفرة بجميع منافذ شركات الوزارة الخمس سواء بالشركة العامة لتجارة الجملة أو الشركة المصرية لتجارة الجملة وكذلك شركات المجمعات الاستهلاكية النيل – الأهرام والإسكندرية، أو الشركة المصرية لتجارة اللحوم وكذلك الشركة المصرية لتسويق الأسماك.وأشار التقرير الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية للدكتور علي المصيلحي إلى أن ما تم بيعه حتى الآن من تلك الكوبونات وصل إلى 8360 كوبون فئة 20 جنيها، وما تم بيعه من الكوبونات فئة 50 جنيها وصل إلى 11827، وما تم بيعه من الكوبونات فئة 100 جنيه وصل إلى 8703.وقال المصيلحي إن الوزارة نوعت في الفئات السعرية للكوبونات هذا العام حتى تمكن الكل من الشراء، مشيرا إلى أنه تم طرحها بفئات تبدأ من 20 جنيها إلى 50 جنيها إلى 100 جنيه للكوبون الواحد للتسهيل على المواطنين، موضحا أن فكرة طرح تلك الكوبونات جاءت لطرحها للقادرين بمنافذ التوزيع لشرائها وتوزيعها على غير القادرين من المواطنين لإعطاء الفرصة لهم لاختيار السلع التي تناسبهم، وكذلك التي يحتاجونها، مشيرا إلى أن تلك الكوبونات مصنعة بطريقة لا تقبل التحايل أو استخدامه اكثر من مرة.وأكد المصيلحي وجود رصيد كافي من تلك الكوبونات بمنافذ التوزيع للقادرين، مشيرا إلى أن عمليات البيع متاحة لأي مواطن وبأي كميات دون حدود أيضا.وقد أكد اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجود إقبال كثيف من المواطنين لشراء هذه الكوبونات، مشيرا إلى أن تلك الكوبونات سهلت الأمر على المواطنين القادرين للشراء وغير القادرين الذين ثمنوا الأمر جيدا خاصة وأنه أتاح لهم القدرة على شراء مستلزماتهم بأريحية كبيرة وطبقا لاحتياجات أسرهم من السلع.