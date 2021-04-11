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مصر

«البحث العلمي» تعلن منح 76 جائزة للعلماء المصريين والأفارقة

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:16 م
الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر
إسراء جمال
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أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى أن مجلس الأكاديمية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية أسماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020، وبلغ العدد الإجمالى للجوائز 76 بإجمالى 7 ملايين و700 ألف جنيه.

وقال صقر إن اليوم يُعتبر من أبرز الأحداث العلمية المهمة فى مصر، وينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين فى مصر وأفريقيا، وهو بمثابة تكريم من الدولة وتقديرًا منها لجهود العلماء فى الارتقاء بالوطن، موضحا أنه تبلغ قيمة جائزة النيل 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وشهادة من الأكاديمية وجائزة الدولة التقديرية مائتين ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وشهادة من الأكاديمية وجائزة التفوق 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، وشهادة من الأكاديمية، أما جائزة الدولة التشجيعية قيمتها 50 ألف جنيه.

وأكد الدكتور محمود صقر موافقة المجلس على منح جائزتي النيل و9 جوائز للدولة التقديرية، و7 جوائز للتفوق و40 جائزة للدولة التشجعية، كما منحت 4 جوائز للرواد و8 جوائز للمرأة التقديرية والتشجيعية، حيث أعتمد المجلس نتائج التقييم الفنى للجان المتخصصة واللجنة العليا للجوائز، وهو النظام الذى نفخر به فى أكاديمية البحث العلمى من حرفية وشفافية فى منح جوائز الدولة.

وتوجه صقر بالتهنئة للفائزين متمنيا لهم دوام التوفيق ومتمنيا حظ أوفر لمن لم يوفقوا هذا العام حيث المنافسة القوية بين أفضل علماء مصر، لافتا إلى أنه من بين 490 متقدما ومرشحا للجوائز فاز 76 وتصدرت جامعة القاهرة المشهد بـ17 جائزة ثم المركز القومى للبحوث 11 ثم المنصورة 6 ثم عين شمس 5 ثم كل من الزقازيق والاسكندرية 4 وكل من بنى سويف والمنيا وسوهاج ومدينة الابحاث العلمية 3 وباقى الجهات حصدت ما بين جائزة أو اثنين.

وأشاد صقر بالجهود التي تبذلها إدارة الجوائز بالأكاديمية واللجنة العليا للجوائز وأكثر من 140 عضوا من أساتذة وعلماء مصر أعضاء اللجان وجهودهم على مدار 68 اجتماع و200 ساعة عمل متواصل غير أيام طويلة من العمل الشاق فى فحص ملفات وتقارير التقييم الفنى للمرشحين والمتقدمين.

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