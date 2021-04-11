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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة تهنئ السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:12 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
الدستور
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بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1442هــ جاء فيها:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدني أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى وطننا المفدى وشعبنا العظيم بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة الطيبة يسعدني أن أنقل إلى سيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة، وتأكيدهم على الوقوف خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماة لمصر وشعبها، أمناء على المسئولية وأوفياء للمهام التى توكل إليهم متمسكين بالقيم والمبادئ السامية التى دعا إليها هذا الشهر الكريم فى الصبر والتحمل والتضحية فى سبيل المبدأ والعقيدة طاعة لله عز وجل.

حفظكم الله ووفقكم إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة والمشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1442 هــ.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

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