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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد طلبة يشارك في موسم الدراما الرمضانية بمسلسل «أحسن أب» (صور)

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:11 م
محمد طلبة
محمد طلبة
دعاء عبد المقصود
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يشارك الفنان الشاب محمد طلبة في المسلسل الجديد "أحسن أب" الذي يجسد بطولته الفنان علي ربيع ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويجسد محمد طلبة خلال الأحداث شخصية فرد أمن وتجمعه عدة مشاهد ببطل العمل علي ربيع.

وعبر محمد طلبة عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "أحسن أب" وقال في تصريحات له، إن شاء الله هتشوفوني في رمضان مع الفنان علي ربيع وهو فنان محترم والكواليس معه رائعة وكلها ضحك، وسيبدأ العرض الأسبوع المقبل في بداية الشهر الكريم".

مسلسل "أحسن أب" يتكون من ١٥ حلقة وهو من إخراج معتز التوني، تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ويشارك في بطولته مجموعة من أهم نجوم الكوميديا من بينهم علي ربيع، أحمد فتحي، خالد عليش، هاجر أحمد، جيهان خليل، عارفة عبدالرسول، أحمد جمال سعيد، كريم حسين.

ويعرض الفنان محمد طلبة حاليا مسرحية "ألمظ وسي عبده" من إنتاج البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وبمشاركة صوتية وسينمائية لسيدة المسرح العربي الفنانة "سميحة أيوب".

ويشارك في بطولة العمل كلا من: مروة ناجي، وائل الفشني، حسن العدل، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، أحمد الشريف، طارق مرسي، محمد عمر، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، نورهان صالح، والطفلة ملك مازن، ديكور ومناظر محمد هاشم، أزياء مروة عودة، موسيقى أحمد مصطفى، استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، إضاءة عز حلمي، تصميم دعاية مصطفي عوض، تنسيق مناظر سماح نبيل، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس، نور السيد، من تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم، وإخراج مازن الغرباوى.

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