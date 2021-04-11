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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4570 إصابة و38 وفاة بكورونا في بلجيكا

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:10 م
كورونا في بلجيكا
كورونا في بلجيكا
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سجلت بلجيكا 4570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 29% عن الاسبوع الماضي.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا سيانسانو - وفقًا لقناة آر تي بي إف الإخبارية البلجيكية اليوم الأحد - أن هناك 3027 حالة حاليًا بالمستشفيات بينها 905 مريضًا بالعناية المركزة، موضحًا أنه تم تسجيل 38 وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وأوضح أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إصابة 922 ألفًا و487 شخصًا بالجائحة وتم إدخال 65 ألفًا و750 شخصًا للمستشفى، بينما توفي 23 ألفًا و428 شخصًا.

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