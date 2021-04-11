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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تبدأ حملة للتطعيم ضد كورونا للمواطنين فوق 55 عاما غدا

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:09 م
تطعيم ضد كورونا
تطعيم ضد كورونا
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قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ستبدأ، غدا الإثنين، لجميع الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر.

وأضاف فيران- حسبما ذكر راديو فرنسا الدولي، اليوم الأحد- إنه ستبدأ الدولة حملة التطعيم في فرنسا من خلال لقاحين هما استرازينيكا اعتبارا من غد الإثنين لجميع الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما دون شروط، ولقاح جونسون أند جونسون.

وكان فيران قد أعلن، في وقت سابق، أن فرنسا ستمدد الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاحات الوقاية من فيروس كورونا التي تعتمد على جزيء الحمض النووي الريبي (إم.آر.إن.إيه) من أربعة أسابيع إلى ستة اعتبارا من 14 أبريل الجاري، وذلك بهدف تسريع حملة التطعيم.

يذكر أن فرنسا أقرت استخدام لقاحي (فايزر-بيونتك) و(مودرنا) اللذين يعتمدان على تكنولوجيا الحمض النووي الريبي (إم.آر.إن.إيه).

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