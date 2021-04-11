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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ذكرى ميلاد الخال.. حياة فى خدمة الشعر

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:10 م
عبد الرحمن الأبنودي
عبد الرحمن الأبنودي
خالد حماد
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تمر اليوم الذكرى 82 على ميلاد الشاعر الخال عبد الرحمن الأبنودي المولود في 11 أبريل 1938 بقرية أبنود بمحافظة قنا، والذي غاب عن عالمنا في 21 أبريل 2015 عن عمر ناهز 77 عامًا.

مضى الأبنودي عمره كله في خدمة شعر العامية وإلى جوار الشعر جمع وحقّق ودقق السيرة الهلالية الذي قضي ما يزيد على 20 عامًا من عمره في جمعها، ويحسب للأبنودى جمع السيرة الهلالية عبر العديد من الرواة في أرجاء الوطن العربي، ليحفظ بذلك جزءا رئيسيا من التراث الشعبي من الضياع والغياب.

الخال من الميلاد إلى الرحيل
رحلة الأبنودى من الميلاد إلى الرحيل مشغولة بالأحداث المهمة سواء كانت تمسه بشكل شخصي كيوم مولده جاء فيما يسمى الحسومات التسعة حسب التقويم القبطي، وهى تسعة من أيام من النادر أن يعيش فيها إنسان، وإذا عاش فإنه يعيش عليلًا، لكن أمه لم تيأس ولم تفقد الأمل فكانت تصعد أعلى قمم البيت للهلال الجديد لتصبح بمفردها مع الهلال تدعو رب العباد أن يحفظ مولودها واستجاب الله لدعوات فاطمة قنديل ليعيش الأبنودى ويواجه العالم بالشعر والمحبة.

سيرة ومسيرة الأبنودي تشير إلى نضاله ودفاعه عن شعر العامية طول الوقت في مواجهة هؤلاء الذين يرون فيه درجة ثانية، وآخرون لا يعترفون به رغم كل ما حققه شعر العامية من ذيوع وانتشار، متخطيًا حاجز المحلية، ليكون شعرا كونيا يتحدث به العرب من المحيط إلى الخليج.

توجت مسيرة ونضال الأبنودي ودفاعه عن شعر العامية الذي جاء عبر منجزه الذي تجاوز الـ12 ديوانا شعريا، بجانب السيرة الهلالية "إلياذة العرب" كما كان يحب أن يطلق عليه، بتحصله على جائزة الدولة التقديرية 2001، ليكون أول شاعر عامية يتحصل عليها منذ إنشاء الجائزة.

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