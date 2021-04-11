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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الوضع الصحي والوبائي

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:05 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لقاءا اليوم، مع الدكتور أحمد حسن هاشم مدير مديرية الصحة، والدكتور عادل تعيلب مدير هيئة الرعاية الصحية، لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، والاطمئنان على تقديم الرعاية الصحية والطبية الجيدة للمرضى.

وأكد المحافظ تقديم كافة الدعم للجانب الصحى بالمحافظة بما يساهم في تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، واستمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن كافة الأجهزة الصحية والتنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس المستجد، مؤكدا تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، مناشدا الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بما يضمن السلامة والصحة والأمان لكافة المواطنين.

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