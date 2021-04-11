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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم 18 أم مثالية «عاملة» فى بنى سويف

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:08 م
تكريم 18 أم مثالية
تكريم 18 أم مثالية
بنى سويف - محمد حفيظ
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كرَّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، 18 أمًا مثالية "عاملة" من الفائزات في المسابقة التي نظَّمتها المحافظة لاختيار الأمهات المثاليات من الموظفات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة له.

جاء ذلك بحضور شيماء كرم رئيس وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالمحافظة، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورؤساء المدن، ووسط تدابير احترازية والتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وقدَّم المحافظ التهنئة للمكرمات الفائزات في المسابقة التي نظمتها وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام، وسلمهن مكافأة مالية، معربًا عن سعادته بحضور هذه الفعالية لتكريمهن وتحفيزهن للاستمرار في التميز والنجاح سواء على الصعيد الأسري أو العملي.

وأكد أهمية الدور المحورى للمرأة السويفية باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء الأسرة ورعاية الأبناء ليكونوا عناصر فاعلة في النهوض بالمجتمع، مشيرًا إلى أن الاحتفال يأتي لرد الجميل لما تقدمه الأمهات بصفة عامة والأم العاملة على وجه الخصوص كنموذج مشرف للمرأة المصرية التي يحتذى بها في البذل والعطاء والتضحية بالوقت والجهد من أجل أداء رسالتها السامية، وتقديرًا لدروها ومكانتها على صعيد الأسرة والمجتمع ككل.

وأشارت "شيماء كرم" رئيس وحدة المرأة بالمحافظة، إلى أن المسابقة تم الإعلان عنها أول فبراير الماضي "تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"، ووفقًا للكتاب الدوري من وزارة التنمية المحلية، لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى ديوان المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة، بهدف تعظيم دور الأم العاملة.

وتم تشكيل لجنة لفحص ملفات المتقدمات برئاسة السكرتير العام وأعضاء من وحدة المراة والشؤون القانونية والمالية والمواد البشرية والتفتيش المالي والمتابعة وشئون ذوي الإعاقة، لاختيار الفائزات واللاتي انطبقت عليهن شروط المسابقة من حيث عدد الأولاد والسن والتميز في العمل وغيرها من المعايير.

كما كرَّم المحافظ الأم البديلة "كريمة حسن عبدالقوى" من قرية الميمون الواسطى، والتي كان قد وجه وحدة شئون المرأة بإدراجها ضمن الفائزات المكرمات في هذه المسابقة، وذلك تقديرًا لما قامت به من رعاية وتربية أحد الأطفال والذي فقدته أسرته لأكثر من 15 سنة، وتعهدت برعايته حتى صار شابًا تعرف عليه أهله بالعياط بعد مرور تلك السنوات.

وحرص المحافظ على أن تكون ضمن المكرمات الفائزات من العاملات بالديوان والوحدات المحلية والمديريات "بشكل استثنائي"، تقديرًا لما قامت به عمل نبيل بدافع الأمومة والإنسانية.

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