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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

منطوق الحكم على أحمد بسام زكى بالحبس 8 سنوات (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:23 م
أحمد بسام زكي
أحمد بسام زكي
عادل عبد العال
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تنشر الدستور بالفيديو منطوق الحكم على أحمد بسام زكي شحاتة،21 سنة، طالب في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبو صافى وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، عن أن المتهم أحمد بسام زكي طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها ملك.ع التي لم تبلغ ثماني عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها آلاء، التي لم تبلغ 18 عامًا وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة جنة.أ، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه بأن لامس عورتها ومكنا إياها من ممارسة الجنس معه.

وقيام المتهم بتهديد الطفلة المجني عليها (ملك.ع) كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها وكان التهديد مصحوبًا بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر حسابها الإلكتروني "إنستجرام" مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها بممارستها الجنس معه إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه، كما هدد المتهم المجني عليها الطفلة آلاء.م كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وتهديدها بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر تطبيق واتس آب مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها ونشر صورتها وهو يقبلها والتي التقطها خلسة دون رضاها، وذلك إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه.

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