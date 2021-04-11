«الشوربجى»: المؤسسات الصحفية جزء من الأمن القومى وقوة ناعمة للبلاد

نظمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احتفالية بمناسبة توفيق أوضاع الإصدارات الصحفية القومية وتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الهيئة إلى المجلس وفقا لأحكام قانون المجلس رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له.ورحب المهندس عبدالصادق الشوربجي، بالحضور من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الإصدارات الصحفية القومية، وأكد أهمية الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات الصحفية القومية وإصداراتها للأمن القومي المصري، باعتباها جزءا أصيلا منه وإحدى أدوات الدولة وقوتها الناعمة، وشدد على تقديم كافة أنواع الدعم للمؤسسات للنهوض برسالتها ومواصلة عمليات تطويرها وتحديثها.وأشار إلى أن المؤشرات تؤكد تحسن الأوضاع تدريجيا بالمؤسسات مع فتح كل الملفات الصعبة والتى كانت معلقة خلال فترات طويلة سابقة، مشيدا بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر في الوقت الراهن وفي ملفات متعددة.