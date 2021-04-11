رئيس جامعة بني سويف: نسعى لأن نكون مركزًا لخدمة ذوي الاحتياجات

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، إن الجامعة تهدف أن تصبح مركزًا متكاملًا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية.جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات احتفال كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة باليوم العالمي لاضطرابات طيف التوحد، بحضور الدكتورة هبة أبوالنيل عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، في ظل تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة تمتلك كل الإمكانيات التي تؤهلها لتكون مركزًا متكاملًا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة سواء فيما يخص الجانب الأكاديمي البحثي المتمثل في كلية علوم ذوي الاحتياجات، وتمتلك العديد من الكوادر العلمية المتميزة، أو الجانب الخدمي المتمثل في مركز تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على وجود وحدة متحدي الإعاقة وورش لصناعة الأطراف الصناعية.كما افتتح الدكتور منصور معرض الوسائل التعليمة الحديثة لأطفال مرضى اضطرابات التوحد، واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية معاملة أطفال التوحد وكيفية اكتشاف المرضى، والبرامج التعليمية المخصصة لهم، ووجه بضرورة إجراء دراسة بحثية إحصائية داخل الكلية حول نسب المصابين داخل محافظة بني سويف وطرق وأساليب التعامل المجتمعي معهم بالتعاون مع كلية الطب البشري.وشملت فعاليات الاحتفال فقرات غنائية بلغة الإشارة قدمها طلاب الكلية.