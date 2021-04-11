المكسيك: إعطاء 11 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أنه تم إعطاء 11 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.ويصل متوسط معدل التطعيم في البلاد إلى 378 ألفا و660 جرعة في اليوم.وبهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق المكسيك 1.3 سنة لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.وبدأ التطعيم ضد كورونا في المكسيك حوالي 16 أسبوعا في البلاد.