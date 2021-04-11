«الصحة» تضع عدة نصائح لمرضى الاعتلال الكلوي خلال جائحة كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أهمية اهتمام مرضى الاعتلال الكلوي المزمن بالتغذية السليمة والصحية خلال فترة جائحة كورونا.وأوضحت الوزارة أن المرضى يجب أن يتناولوا كمية كبيرة من الخضر ويشربون السوائل بكثرة خلال اليوم.وأشارت إلى أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المرضى يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، لافتة إلى أنه يمكن معرفة مكان العيادة الأقرب لهم من خلال تطبيق «صحة مصر» "نسخة أندرويد"،