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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بإزالة كافة العشوائيات والاشغالات بمحيط قناة الاتصال بالضواحى .

محافظ بورسعيد يوجه بإزالة الإشغالات بمحيط قناة الاتصال بالضواحى

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:54 م
محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه بإزالة الإشغالات بمحيط قناة الاتصال
بورسعيد:شيماء رشاد
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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، رئيس حى الضواحى بإزالة كافة العشوائيات والإشغالات بمحيط قناة الاتصال بالضواحى، وشدد محافظ بورسعيد على منع أى أشكال للعشوائيات بهذه المنطقة والتى شهدت كبرى المشروعات القومية على رأسها الميناء البرى الجديد وأعمال تطوير الشوارع المحيطة بالميناء البرى، مشيرا إلى أن المنطقة ستمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها ولابد من تحقيق أفضل مستوى جمالى وحضارى بالمنطقة وإزالة أى إشغالات لا تليق بمستوى المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة مؤخرا.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ بورسعيد لتفقد أعمال التطوير الجارية بشارع الشاحنات بالضواحى ومحيط قناة الاتصال، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى والشركة المسؤولة عن أعمال التطوير.

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار متابعة أعمال التجميل والارتقاء بمستوى النظافة للمنطقة بداية من منطقة الحرفيين وحتى قناة الاتصال، لافتا إلى أهمية الطفرة التى شهدها حى الضواحى مؤخرا والذى سيصبح واجهة لبورسعيد أمام زائريها.

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