تكريم وكيل أوقاف مطروح في ختام أعمال مجلس الصلح

كرم صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، للجهود في إصلاح ذات البين ودعم السلم المجتمعي.وقدم رئيس مجلس العمد والمشايخ الشكر لمديرية الأوقاف وعلمائها على دورهم وجهدهم الدؤوب لمساندة المجلس في كل ما يخص صالح المواطن المطروحي.جاء ذلك في ختام أعمال مجلس الصلح بمطروح قبيل شهر رمضان المبارك.وأكد حسن عبد البصير وكيل أوقاف مطروح دور المجلس في الإصلاح، حيث يعتمد ويستند على خبرة العمد والمشايخ بجانب محبة أهالي مطروح.