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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كرم جبر: الصحافة القومية ممولة من الشعب وولاؤها للوطن

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:01 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الصحافة القومية المصرية خاضت معارك كثيرة، وكانت دائمًا سندًا وظهيرًا للدولة في أشد التحديات ودافعت عنها واستطاعت أن تواجه الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.

وأضاف أن الإعلام القومي لعب وما زال يلعب دورًا مهمًا، موضحًا أن البعض يحاولون التشكيك في الصحافة القومية، ولكن لن نسمح بمثل هذه المحاولات للهجوم عليها أو تصفيتها.

وقال: علينا الدفاع عنها بكل قوة والتمسك بها لأنها صحافة الشعب وممولة منه ولا وليست لها ولاء ولا قبلة إلا المصلحة العليا للبلاد.

وأشاد «جبر» بدور الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، في الارتقاء بالمؤسسات القومية، قائلًا: رئيس الهيئة محترف إداريًا وصحفيًا، ومنذ توليه منصبة، وهناك تكامل وتعاون تام بين المجلس والهيئة في سبيل الارتقاء بالمؤسسات القومية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، بمناسبة توفيق أوضاع الإصدارات الصحفية القومية وتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الهيئة إلى المجلس وفقًا لأحكام قانون المجلس رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذًا له.

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