أبرزهن يسرا ونيللي.. منافسة نسائية خاصة على شاشة CBC في رمضان (صور)

أعلنت شبكة قنوات CBC خريطة مسلسلاتها في موسم رمضان المقبل والتي تشهد 5 أعمال درامية يشارك فيها عدد كبير من النجوم، ولكن من بين المسلسلات التي ستعرض يوجد أربعة أعمال بطولات نسائية لتشهد القناة تنافسا من نوع خاص بين هؤلاء البطلات وهي "حرب أهلية" بطولة يسرا و"ضدد الكسر" بطولة نيللي كريم و"اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز و"كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج.كما يعرض علي القناة مسلسل "القاهرة كابول" والذي يعد من بين أهم الأعمال الدرامية في موسم رمضان المقبل نظرًا لأنه يناقش التطرف ويشارك في بطولته طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وينتظر المسلسل فئة كبيرة من الجمهور.