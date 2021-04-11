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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تسليم مشروعات «رزق حلال» لـ«الأولى بالرعاية» في أبشواي ويوسف الصديق

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:45 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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تسلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 20 مشروعًا (تروسيكل) من مشروعات «رزق حلال» مقدمة من مؤسسة «صناع الحياة» للأسر الأولى بالرعاية بمركزي أبشواي ويوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

شهد التوزيع الأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس أحمد حسن رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الحياة بالفيوم، وعدد من المتطوعين بالمؤسسة والمستحقين.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن فعاليات الحفل السنوي الخامس لتسليم مشروعات «رزق حلال» بدأت بالسلام الوطني، ثم عرض لفيلم تسجيلي عن إنجازات مؤسسة صناع الحياة على أرض محافظة الفيوم، كما قدم أحد المستفيدين تجربته الناجحة في العمل بأحد المشروعات الصغيرة المقدمة من خلال المؤسسة.

وفي بداية كلمته، قدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية للجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عزوجل أن يعود على مصر وعلى أهالي محافظة الفيوم بالخير واليمن والبركات، كما أعرب عن تقديره لجهود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والقائمين على مؤسسة صناع الخير، في توجيه الإمكانيات المتاحة بالمؤسسة لرفع العبء عن كاهل غير القادرين والمساهمة في توفير مشروعات صغيرة لهم تعينهم على متطلبات المعيشة.

وأكد المحافظ ضرورة تشجيع ثقافة العمل الحر وعدم الاعتماد على المنح والمساعدات في كسب الرزق، مشددًا على ضرورة أن يقوم كل شخص بواجباته المنوطة به في حدود إمكانياته المتاحة، لدفع عجلة التنمية بالبلاد، حتى نحقق لمصر المكانة اللائقة التي تستحقها.

ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ستغطي قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وتضع حلولًا لمشكلات نعاني منها منذ سنوات طويلة، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق المستهدفة، مشيرًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية لجميع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى تخفيف العبء عن كاهل البسطاء وتوفير حياة كريمة لهم.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع والسيطرة على الفيروس، مشيدًا بالملحمة الكبيرة للفريق الطبي بجميع مستشفيات المحافظة.

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