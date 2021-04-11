تسليم مشروعات «رزق حلال» لـ«الأولى بالرعاية» في أبشواي ويوسف الصديق

تسليم مشروعات «رزق حلال» لـ«الأولى بالرعاية» في أبشواي ويوسف الصديق
الأحد 11/أبريل/2021 - 03:45 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
تسلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 20 مشروعًا (تروسيكل) من مشروعات «رزق حلال» مقدمة من مؤسسة «صناع الحياة» للأسر الأولى بالرعاية بمركزي أبشواي ويوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.
شهد التوزيع الأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس أحمد حسن رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الحياة بالفيوم، وعدد من المتطوعين بالمؤسسة والمستحقين.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن فعاليات الحفل السنوي الخامس لتسليم مشروعات «رزق حلال» بدأت بالسلام الوطني، ثم عرض لفيلم تسجيلي عن إنجازات مؤسسة صناع الحياة على أرض محافظة الفيوم، كما قدم أحد المستفيدين تجربته الناجحة في العمل بأحد المشروعات الصغيرة المقدمة من خلال المؤسسة.
وفي بداية كلمته، قدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية للجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عزوجل أن يعود على مصر وعلى أهالي محافظة الفيوم بالخير واليمن والبركات، كما أعرب عن تقديره لجهود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والقائمين على مؤسسة صناع الخير، في توجيه الإمكانيات المتاحة بالمؤسسة لرفع العبء عن كاهل غير القادرين والمساهمة في توفير مشروعات صغيرة لهم تعينهم على متطلبات المعيشة.
وأكد المحافظ ضرورة تشجيع ثقافة العمل الحر وعدم الاعتماد على المنح والمساعدات في كسب الرزق، مشددًا على ضرورة أن يقوم كل شخص بواجباته المنوطة به في حدود إمكانياته المتاحة، لدفع عجلة التنمية بالبلاد، حتى نحقق لمصر المكانة اللائقة التي تستحقها.
ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ستغطي قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وتضع حلولًا لمشكلات نعاني منها منذ سنوات طويلة، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق المستهدفة، مشيرًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية لجميع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى تخفيف العبء عن كاهل البسطاء وتوفير حياة كريمة لهم.
وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع والسيطرة على الفيروس، مشيدًا بالملحمة الكبيرة للفريق الطبي بجميع مستشفيات المحافظة.
شهد التوزيع الأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس أحمد حسن رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الحياة بالفيوم، وعدد من المتطوعين بالمؤسسة والمستحقين.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن فعاليات الحفل السنوي الخامس لتسليم مشروعات «رزق حلال» بدأت بالسلام الوطني، ثم عرض لفيلم تسجيلي عن إنجازات مؤسسة صناع الحياة على أرض محافظة الفيوم، كما قدم أحد المستفيدين تجربته الناجحة في العمل بأحد المشروعات الصغيرة المقدمة من خلال المؤسسة.
وفي بداية كلمته، قدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية للجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عزوجل أن يعود على مصر وعلى أهالي محافظة الفيوم بالخير واليمن والبركات، كما أعرب عن تقديره لجهود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والقائمين على مؤسسة صناع الخير، في توجيه الإمكانيات المتاحة بالمؤسسة لرفع العبء عن كاهل غير القادرين والمساهمة في توفير مشروعات صغيرة لهم تعينهم على متطلبات المعيشة.
وأكد المحافظ ضرورة تشجيع ثقافة العمل الحر وعدم الاعتماد على المنح والمساعدات في كسب الرزق، مشددًا على ضرورة أن يقوم كل شخص بواجباته المنوطة به في حدود إمكانياته المتاحة، لدفع عجلة التنمية بالبلاد، حتى نحقق لمصر المكانة اللائقة التي تستحقها.
ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ستغطي قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وتضع حلولًا لمشكلات نعاني منها منذ سنوات طويلة، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق المستهدفة، مشيرًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية لجميع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى تخفيف العبء عن كاهل البسطاء وتوفير حياة كريمة لهم.
وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع والسيطرة على الفيروس، مشيدًا بالملحمة الكبيرة للفريق الطبي بجميع مستشفيات المحافظة.