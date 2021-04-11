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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وهدان: الخسائر في الهيئات الاقتصادية وصلت لـ 150 مليارا

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:44 م
النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه لابد من إيقاف سيل الفساد والخسائر بالموازنة العامة للدولة، موضحا أن حجم الخسائر في الهيئات الاقتصادية وصلت لـ 150 مليار جنيه خسائر وتزيد إلى 170 مليارا، مضيفا: "فيه حاجة غلط وهذه التوصيات مبنية على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كأحد الأدوات المساعدة للبرلمان في الرقابة".

وأضاف وهدان خلال كلمته في الجلسة العامة خلال استعراض الموازنة العامة للدولة 2019 2020: "كل عام نأتي في هذا التوقيت للمناقشة وكنت أتمنى أن يتم تلافي الخطأ ولكن النزيف والأخطاء مستمرة ولا يوجد تنسيق مع البرلمان، حيث أن تعداد الهيئات الاقتصاديه 161 هيئة 14 هيئة قامت بإعداد تقارير موازانات وأرسلتهم للبرلمان و107 هيئات لم ترسل أي بيانات أو تقارير وهي خارج نطاق الخدمة، ولابد أن يكون هناك تقرير كاشف عن هذه الخسائر والأرباح، بالإضافة إلى أن هناك 47 شركة في شركات قطاع الاعمال تحقق خسائر في وزارة قطاع الأعمال.

وشدد وهدان على أننا نحتاج وقفة نواب الشعب مع نواب الشعب ونرتقي ونصل للمواطن بمشروعاتنا مؤكدا أن الهيئة البرلمانيه للوفد مشتركة مع الحكومة في الدعم لوقف النزيف الموجود لهذه الخسائر.

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