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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

زعيم الأغلبية يعلن الموافقة على الحسابات الختامية بالموازنة العامة

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:09 م
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أعلن النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الموافقة على الحسابات الختامية بالموازنة العامة للدولة "2019-2020"، مؤكدا أن الحسابات تحتاج إلى عمل جاد وشاق من قبل الحكومة، مطالبا بسرعة دراسة الملاحظات المطروحة والرد على البرلمان.

وأضاف الشريف، في كلمته بالجلسة العامة، عقب عرض البيان الختامي للموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن التقرير يحتوي على بعض الملاحظات المهمة والتوصيات، والتي جاء فيها ضرورة المراجعة والرد على هذه الملاحظات.

وطالب بحصر الأصول غير المستغلة للوقوف على حقيقتها لتحقيق أقصى عائد باتخاذ الإجراءات وبتحصيل الديون المستحقة، وكذلك الحد من مشكلة التهرب الضريبي التي أدت إلى نقص المتحصلات والإضرار بالدولة، لافتا إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة السياحة الداخلية كمجال مكمل يمكن الاعتماد عليه لمواجهة أي اضطرابات قد تعصف بالقطاع السياحي، مطالبا بإعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين في الخارج، حتى تتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

وطالب رشاد الحكومة باتخاذ الإجراءات الحكومية بشأن الهيئات الاقتصادية، والتي تبين العديد من الملاحظات عليها، ومنها الهيئة العامة للاستثمار قامت بصرف مكافآت بنحو 480 مليونا، بخلاف المكافآت المخصصة، وكذلك هيئة المجتمعات لم ترسل المخصصات المطلوبة منها إلى هيئة التامين الصحي الشامل.

وتابع رشاد، أن هناك قرضا تابعا لوزارة الطيران المدني بـ50 مليون يورو، حتى الآن، لم يتم الحصول عليه أو الاستفادة منه، ما يترتب عليه أعباء على الدولة.

ولفت زعيم الأغلبية إلى أن وزارة المالية لا بد لها من المراجعة المهمة والبناءة، حيث إن حجم الديون المستحقة تضخم بشكل كبير.

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