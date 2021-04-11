«الرعاية الصحية»: تطبيق أحدث التصنيفات الدولية آثاره إيجابية للغاية

قال الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية، خبير أول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إن التصنيفات الدولية للتدخلات الصحية هي أكثر دقة وتطورًا في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية، ومساعدة الأطباء على التشخيص والعلاج السليم للحالات، لافتًا إلى أن تلك التصنيفات موحدة الأكواد، وترتكز على تغطية جميع مكونات النظام الصحي بما يشمله من "رعايات أولية وحادة، والصحة المساعدة، وإعادة التأهيل، والمساعدة في الأداء الوظيفي، الوقاية والصحة العامة"، ومن أهمها السجلات الطبية الإلكترونية التي تحسن مستوى نتائج الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل منظمة الصحة العالمية حول تحديث قائمة مزايا الخدمات الصحية وفقًا للتصنيف الدولي للتدخلات الصحية (ICHI)، واستعدادات استخدام الترميز الطبي والتحول الرقمي لتحسين النظم الرقمية في التدخلات الصحية.وأكد الدكتور مجدي بكر، أن تطبيق أحدث التصنيفات الدولية للتدخلات الصحية داخل المنشآت الصحية لهيئة الرعاية الصحية المقدمة لخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل له آثار إيجابية للغاية على التخطيط والجودة وتخصيص الموارد وتطوير النظام الصحي وتحسين جودة الحياة الصحية في مصر، تماشيًا مع أهداف التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن أن هذا النظام يسهم في تحديد المؤشرات لرصد كيفية تنفيذ التغطية الصحية الشاملة ومدها إلى مختلف محافظات مصر حسب احتياجات المواطنين الصحية.وتابع بكر: أن ورشة العمل، اليوم، تتضمن عرض النتائج ونشر الخبرات المختلفة لتحديث وتعديل قائمة المزايا المطلوبة وكيفية التحول الرقمي للخدمات واستدامتها بطريقة آمنة، بالإضافة إلى تمكين المناقشة بين الخبراء الطبيين وممثلين عن الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة الصحة والسكان والتأمين الصحي الشامل الجديد والجامعات المصرية للتوصل إلى توافق في الآراء حول النتائج والعقبات لتطبيق هذه القائمة وكيفية تنفيذها والاستفادة القصوى من نتائجها في التدخلات الصحية، إلى جانب الاتفاق على الخطوات التالية لعمليات التحديث الدوري لقائمة مزايا الخدمات الصحية.