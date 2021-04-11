إصابة 7 فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين "توك توك" بطريق ( دمنهور - شبراخيت)، أمام مدخل قرية الاصلاب بمحافظة البحيرة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة مركز شبراخيت، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث اصطدام بين دراجتين بخاريتين " توك توك " وأسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي شبراخيت المركزى.والمصابون هم كل من: "إسلام محمد عبده، 25 عامًا، عزه حسين الشقاوي، 48 عامًا، أميرة سعد الصايم، 30 عامًا، بشاير حسن محمد، 35 عامًا، فوزي عوض الغول، 35 عامًا، رمزية السيد صالح، 40 عامًا، فايزة محمد حسين، 35 عامًا"، وجار تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة.