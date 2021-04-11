3 كتب جديدة ترصد الحياة فى مصر القديمة بالهيئة العامة

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي، ثلاثة كتب تناول الحياة فى مصر القديمة فى عدة مجالات مختلفة وتتحدث عن عظمة وعبقرية قدماء المصريين وكيف نبغوا فى كل فروع العلوم والفنون والآداب.الكتاب الأول بعنوان "كتب الفراعنة فى عالم الآخرة" تأليف إريك هورنونج وترجمة وتقديم د. محمود ماهر طه، ويتناول هذا الكتاب عرضا شاملا لأهم الكتب المرشدة للمتوفى فى رحلته الأبدية بعد أن يترك الدنيا للعالم الآخر.والكتاب الثاني بعنوان "عبقرية قدماء المصريين فى البناء والعمارة للدكتور محمد عبد المقصود خطاب، ويتحدث عن تطور العمارة منذ عهد الأسرة القديمة حتى الحقبة البطلمية التي انتهت بموت كليوباترا عام ٣٣ قبل الميلاد.والكتاب الثالث" التربية والتعليم فى مصر القديمة " للدكتور عبد العزيز صالح ويرصد هذا الكتاب جانبا حيا من جوانب الحياة فى مصر القديمة وهو التربية والتعليم من واقع النصوص والآثار المكتشفة، وجعلت التربية فى مصر القديمة سبيل سعادة الفرد فى تمكنه من التعليم.