رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الحبس 5 سنوات.. تحرك برلمانى لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:57 م
الاعتداء على الأطباء
الاعتداء على الأطباء
سعيدة عامر
طباعة
أكدت الدكتورة جمانة عمارة، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنها وأعضاء اللجنة بصدد صياغة مشروع قانون يغلظ عقوبات الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية بشكل عام، لتكون مضاعفة لما هي عليه، حيث يعاقب المعتدى على الطبيب أثناء تأدية عمله بالحبس 5 سنوات في القانون الحالي كأي اعتداء على الموظف العام أثناء تأدية عمله، مشددًة على أن تأثير الاعتداء على الفرق الطبية يؤثر بالسلب ليس على الفرق الطبية فحسب وإنما على المرضى والمستشفى بشكل عام، ما يجعل الاعتداء على الأطباء جريمة موجهة لأكثر من طرف، وبالتالي يتطلب تشديد العقوبة.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه رغم إعلان وزارة الصحة عن أنها تعمل على سن تشريع لتشديد العقوبات على المعتدين على الأطباء والفرق الطبية بشكل عام، إلا أنه حتى الآن لم يرد لمجلس النواب مشروع قانون بهذا الشكل، في ظل تواصل مسلسل الاعتداءات على الأطباء وطاقم التمريض الذي أصبح ظاهرة أثناء عملهم خاصة في ظروف الطوارئ.

وأكدت عمارة، أنه لا تهاون ولا تساهل في العدوان على الفرق الطبية التى تقف في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا، وأكدت الدولة دعمهم بإصدار تشريع "صندوق الطوارئ"، ليكتمل دعم الدولة لهم بـ"مشروع قانون تغليظ العقوبات على المعتدين على الفرق الطبية".

وكان الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، بضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء وأفراد الطاقم الطبي داخل المستشفيات، بعد الاعتداء على الدكتور نشأت رفعت، طبيب العظام بالسنطة من أهل مريضة محتجزة بقسم العزل بمستشفى السنطة العام لرفضهم دخول حالة أخرى لمريضة للعزل، وأصيب الطبيب بكسر في ذراعيه.

موضوعات متعلقة

السجن 8 سنوات لأحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 فتيات

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول رمضان

الباز: نحن دعاة سلام ولا نجور على حق أحد ولكن الحرب واردة

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح


الصور

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

image description

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومديرية الأوقاف لتأهيل وتدريب الواعظين

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: مصر تبذل جهودًا كبيرة لتوفير الرعاية الصحية لمواطنيها

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

لطيف نهارًا بارد ليلًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان

إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

«نبوءات قديمة».. ديوان جديد للكاتب محمد عيسى على كتبنا

الحاج على: أسعار الكتب فى المعرض المخفض لا تزيد عن 20 جنيهًا

صدور «كعب عال» للسورية وجيهة عبد الرحمن

وسط حضور من شباب القراء.. «ونس» تبدأ احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب