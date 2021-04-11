الحبس 5 سنوات.. تحرك برلمانى لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

أكدت الدكتورة جمانة عمارة، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنها وأعضاء اللجنة بصدد صياغة مشروع قانون يغلظ عقوبات الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية بشكل عام، لتكون مضاعفة لما هي عليه، حيث يعاقب المعتدى على الطبيب أثناء تأدية عمله بالحبس 5 سنوات في القانون الحالي كأي اعتداء على الموظف العام أثناء تأدية عمله، مشددًة على أن تأثير الاعتداء على الفرق الطبية يؤثر بالسلب ليس على الفرق الطبية فحسب وإنما على المرضى والمستشفى بشكل عام، ما يجعل الاعتداء على الأطباء جريمة موجهة لأكثر من طرف، وبالتالي يتطلب تشديد العقوبة.وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه رغم إعلان وزارة الصحة عن أنها تعمل على سن تشريع لتشديد العقوبات على المعتدين على الأطباء والفرق الطبية بشكل عام، إلا أنه حتى الآن لم يرد لمجلس النواب مشروع قانون بهذا الشكل، في ظل تواصل مسلسل الاعتداءات على الأطباء وطاقم التمريض الذي أصبح ظاهرة أثناء عملهم خاصة في ظروف الطوارئ.وأكدت عمارة، أنه لا تهاون ولا تساهل في العدوان على الفرق الطبية التى تقف في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا، وأكدت الدولة دعمهم بإصدار تشريع "صندوق الطوارئ"، ليكتمل دعم الدولة لهم بـ"مشروع قانون تغليظ العقوبات على المعتدين على الفرق الطبية".وكان الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، بضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء وأفراد الطاقم الطبي داخل المستشفيات، بعد الاعتداء على الدكتور نشأت رفعت، طبيب العظام بالسنطة من أهل مريضة محتجزة بقسم العزل بمستشفى السنطة العام لرفضهم دخول حالة أخرى لمريضة للعزل، وأصيب الطبيب بكسر في ذراعيه.