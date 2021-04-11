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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الزراعة: مشروع غرب المنيا يحقق الأمن الغذائى

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:03 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مشروع استصلاح واستزراع 20 ألف فدان في منطقة غرب المنيا يأتي في إطار رؤية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع الأفقي وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

ووجه القصير خلال جولته بالمشروع بزيادة نسبة مساحة الأرض المنزرعة في المشروع لتشجيع المستثمرين والمزارعين في منطقة غرب المنيا، مشيرا إلى أن مساحة الزراعة حاليا حوالي 5000 فدان بالقمح والبنجر والبرسيم الحجازي وأن معدل الإنبات جيد وكذلك الإنتاجية المتوقعة.

وقال إن المشروع يعتمد على المياه الجوفية ويستخدم نظم الميكنة والري الحديثة والتقاوي الجيدة لتحقيق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه موجها الشكر لكل القائمين على المزرعة والعاملين فيها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء محطة للميكنة الآلية بالمشروع فيها جميع المعدات والآلات التي تستخدم في الزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية الهدف منها هو توفير الآلات للمستثمرين والمزارعين بالصحراء وتساعدهم في استصلاح مساحات كثيرة وكبيرة وتوفر في التكلفة ونسبة الفاقد والزراعة والحصاد وتقليل عدد العمالة وهذه الميكنة تخدم مشروع غرب غرب المنيا وكافة مشروعات القطاع الخاص بالمنطقة والمحافظات المجاورة.

وأضاف وزير الزراعة أن مشروع غرب المنيا يضم أيضا مزرعة للإنتاج الحيواني تعتبر نموذجًا للمشروعات الحكومية المتميزة والتي تدار بكفاءة ناجحة وتشمل على أكثر من 1200 رأس من الجاموس المحسن وراثيا من السلالات المتميزة والتي تتأقلم مع الظروف المناخية المختلفة

يذكر أن وزير الزراعة زار أمس محافظة المنيا وافتتح أول مركز نموذجي تمتلكه الوزارة لتجميع الألبان بأبو قرقاص بمواصفات عالية الجودة محلية الصنع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وتهدف الوزارة من إنشائه أن يكون نموذجا يحتذى به للمستثمرين والمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات تجميع الألبان.

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