استخدام الترميز الطبي والتحول الرقمي لتحسين نظم الرقمنة فى التدخلات الطبية

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، في فعاليات ورشة عمل منظمة الصحة العالمية حول تحديث قائمة مزايا الخدمات الصحية وفقًا للتصنيف الدولي للتدخلات الصحية (ICHI)، واستعدادات استخدام الترميز الطبي والتحول الرقمي لتحسين النظم الرقمية في التدخلات الصحية.وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن قائمة مزايا الخدمات الصحية هي مجموعة من الخدمات التي يمكن تمويلها بشكل عملي وتقديمها لتغطية قطاعات النظام الصحي بما يضمن التحول الرقمي للخدمات الصحية وتحسين مستوى جودة الحياة الصحية في مصر.وأوضحت الهيئة، أن المشاركة في ورشة العمل يهدف إلى تطبيق المنشآت الصحية التابعة للهيئة أحدث نظم المعلومات الصحية الرقمية، والتي تستخدم الترميز الطبي (السجل الطبي لإلكتروني) كنواة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية، إضافة إلى مساعدة الأطباء على التواصل بشكل أكثر كفاءة والتشخيص السليم للحالات المرضية أو التنبؤ بأمراضها بناء على التاريخ المرضي المدون لها بالسجل الإلكتروني.وأكدت الهيئة، أن تطبيق معايير هذا النظام الرقمي وفقًا لآخر التحديثات الدولية يسهم في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت الصحية للهيئة، باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في تقديم الخدمات الصحية لهؤلاء المنتفعين وحصولهم عليها بكل سهولة ويُسر.