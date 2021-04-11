المصريين الأحرار يهنئ الرئيس بحلول شهر رمضان

هنأ حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، القيادة السياسية وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات مصر الوطنية وجموع الشعب المصري والأمة العربية، بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بالخير والرخاء والسلام والانتصارات.وقال «خليل» في برقية تهنئة إلى الرئيس: «يطيب لنا إهداء فخامتكم خالص التهنئة ‏القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بموفور الصحة ‏والسلامة، وعلى بلادنا العزيزة وكل الأشقاء بالخير واليمن والبركات».وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مصر تستقبل شهر الرحمة والبركات بدعوات النصرة والسداد للقيادة الرشيدة، ويصطف الجميع خلف القائد بالدعاء والمؤازره في خطواته لإرساء السلام وحفظ استقرار بلادنا ودحر مكر الأعداء ومكائد المتآمرين.وأشار إلى أن مصر الرائدة صاحبة الراية الخفاقة تخطو بقوة للتنمية والرخاء وبنيان حقيقي لدولة بحجم تاريخها العريق، ولم تكن يومًا باغية ولكنها ستظل قوية في الحق وعصية علي الكارهين.