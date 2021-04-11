عقب جلسة اليوم.. تطعيم نواب البرلمان وأسرهم ضد فيروس كورونا

أعلن المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، عن استجابة الحكومة لطلب النواب بضرورة بدء التطعيم ضد فيروس كورونا.وأكد فؤاد، في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة، الآن، بدء تطعيم النواب وأسرهم بلقاح كورونا بعد الجلسة العامة اليوم، موضحا أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة بكشف بأسماء النواب، الأسبوع الماضي، وسوف يتم بدء التطعيم من الأسبوع الحالي.جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة احتجاجا من جانب بعض النواب، على عدم تطعيمهم بلقاح كورونا حتى الآن.وتدخل رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، ليؤكد أن كل نائب بصرف النظر عن سنه هو يمثل آلافا من المواطنين ويلتقي بهم، متابعا: "هذا هو الفرق بين النائب والمواطن، وجميع النواب يمثلون فوق المائة مليون مواطن، وبالتالي فالمطالبة بتطعيمهم ليس تمييزا".