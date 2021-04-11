الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط



حقق لاعب النادي الأهلي، العداء أحمد رجب، رقمًا تأهيليًا لبطولتي إفريقيا بالجزائر، والبحر المتوسط في إسبانيا، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية التي أُقيمت مؤخرًا بالمركز الأوليمبي في المعادي.

لاعب الأحمر، حلّ في المركز الأول لمنافسات 100 مترو عدو، بزمن 10 دقائق و35 ثانية، وكان كافيًا لوصوله لمنافسات إفريقيا والبحر المتوسط، وهو الهدف الذي كان يسعى له اللاعب برفقة مدربه محمد كمال، بحثًا عن تحقيق لقب إفريقي: «هدفي ليس المشاركة فقط.. ولكن سأذهب من أجل المنافسة ورفع علم مصر هناك (على منصة التتويج)» ـ يقول بطل مصر لـ«الدستور».



«أحمد» صاحب الاثنان وعشرون عامًا هو في الأساس لاعب كرة قدم، يُمارس الهواية التي يُحبها مع الساحرة المستديرة، لكن سرعته جعلته يتجه صوب المضمار للبحث عن التتويج في سباقات المسافات الطويلة.

«حصلت على بطولة الجمهورية في سباق 100 متر تحت 20 سنه مرتين، والأول في مسافة 200 متر، والمراكز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة الكبار، ولم أكن وقتها قد بلغت العشرون عامًا، وحصلت على أول جمهورية كبار 100متر ثلاثة مرات، ثم 200 متر مرتين، والأول في 100 متر تحت 23 سنة مرتين، ومؤخرًا الأول جمهورية، وتأهلي لسباق 100 متر لبطولة البحر المتوسط، وبطولة إفريقيا برقم 10.35» ـ حسبما يقول رجب.