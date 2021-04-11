54 مستشارا بـ«الإسكان».. برلماني ينتقد أعداد المستشارين في الوزارات

انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بسبب زيادة أعداد المستشارين في الوزارات، مستشهدا بوزارة الإسكان التي يوجد بها 54 مستشارا.جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019-2020.وقال النائب: "المراكز البحثية رغم ما تحصل عليه من أموال من الموازنة العامة بالدولة تقدر بالملايين، إلا أنها تستعين بمستشارين من الخارج".وتابع: "هذه المراكز البحثية إما أن تقوم بدورها أو أن يتم إغلاقها"، مشددا على ضرورة توظيف كافة الإمكانيات المتاحة.