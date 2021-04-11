54 مستشارا بـ«الإسكان».. برلماني ينتقد أعداد المستشارين في الوزارات
الأحد 11/أبريل/2021 - 03:25 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بسبب زيادة أعداد المستشارين في الوزارات، مستشهدا بوزارة الإسكان التي يوجد بها 54 مستشارا.
جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019-2020.
وقال النائب: "المراكز البحثية رغم ما تحصل عليه من أموال من الموازنة العامة بالدولة تقدر بالملايين، إلا أنها تستعين بمستشارين من الخارج".
وتابع: "هذه المراكز البحثية إما أن تقوم بدورها أو أن يتم إغلاقها"، مشددا على ضرورة توظيف كافة الإمكانيات المتاحة.
جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019-2020.
وقال النائب: "المراكز البحثية رغم ما تحصل عليه من أموال من الموازنة العامة بالدولة تقدر بالملايين، إلا أنها تستعين بمستشارين من الخارج".
وتابع: "هذه المراكز البحثية إما أن تقوم بدورها أو أن يتم إغلاقها"، مشددا على ضرورة توظيف كافة الإمكانيات المتاحة.