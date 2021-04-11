عضو بـ«رجال الأعمال»: زيارة الرئيس التونسي لمصر تاريخية ومؤثرة

رحب محمد المنزلاوي، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بزيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر والتي تأتي في توقيت مهم جدًا لترسيخ العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المستويات.ووصف المنزلاوي زيارة الرئيس التونسي بالتاريخية والمؤثرة على مستوى العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين وعلى الصعيدين الاقتصادي والسياسي، مؤكدًا ضرورة إعادة تفعيل وتنشيط اجتماعات مجلس الأعمال المصري التونسي والاتفاق على استراتيجية لتعزيز ودفع أواصر التعاون التجاري والاقتصادي في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالشق التجاري وإقامة مشروعات مشتركة.ودعا المنزلاوي مجلس الأعمال المصري التونسي بجمعية رجال الأعمال المصريين، للعمل علي استغلال القمة التاريخية التي تجمع الزعمين المصري والتونسي لرسم خارطة طريق لرجال الأعمال والقطاع الخاص للتحرك علي مستوي تعزيز العلاقات التجارية واستغلال الإمكانيات الاقتصادية في البلدين.أشار عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص المصري والتونسي تمثل أهمية كبرى خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار المشترك في مجالات الصناعة والزراعة بجانب التعاون لاستهداف أسواق غرب أفريقيا التي تأتي ضمن أولويات القيادة السياسية في مصر خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار في رؤية مصر 2030.