السعودية تسجل 799 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 799 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 398 ألفًا و435 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 548 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 383 ألفًا و321 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 7 حالات وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.754 حالة منذ بداية الجائحة، فيما ارتفع عدد الحالات الحرجة، ليصل إلى 915 حالة.