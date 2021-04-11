وزيرة الصحة: انتهاء تطوير مستشفى حميات نجع حمادى بـ20 مليون جنيه

أشادت الدكتورة هالة زايد، بسرعة الانتهاء من تطوير أعمال مستشفى حميات نجع حمادي بمحافظة قنا بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه، والتي استغرقت 6 أشهر، ضمن خطة الوزارة لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية.جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مستشفى حميات نجع حمادي بمحافظة قنا، في إطار جولتها الميدانية بعدد من محافظات الصعيد، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمستوى التجهيزات الطبية بالمستشفى والخدمات المقدمة به، موضحة أن أعمال التطوير أُجريت بالتوازي مع استقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية لهم خلال مواجهة الجائحة.وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة حرصت، خلال جولتها، على لقاء المسئولين عن الشركات المنفذة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفيات محافظة قنا، للوقوف على معدلات التنفيذ الجارية بالمستشفيات والوحدات الصحية التي تشملها خطة التطوير، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لأعمال التطوير.وأضاف أن الوزيرة أكدت أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمستشفيات تساهم في سرعة انضمام المحافظات إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.وتابع أن الوزيرة استمعت إلى شرح مفصل عن نسب الإشغال بالمستشفى، ومعدل الشفاء، والحالة الصحية للمرضى، مؤكدة أهمية الحفاظ على استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى على أكمل وجه، مشيرة إلى أن معظم حالات مرضى فيروس كورونا بمستشفيات محافظة قنا تعد من البسيطة والمتوسطة إكلينيكًا لفيروس كورونا.ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على تفقد أقسام المستشفى المختلفة وغرف المرضى، للتحدث إلى المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من توافر كل الخدمات الطبية لهم، والوقوف على مدى تحسن حالتهم الصحية، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين وعودتهم إلى أسرهم بصحة جيدة.ومن جهتهم، أشاد أعضاء مجلس الشيوخ عن دوائر محافظة قنا، الذين رافقوا الوزيرة خلال جولتها، بحرص الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الزيارة الميدانية للمستشفيات بمحافظة قنا للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى على أرض الواقع، مثمنين جهودها في مواجهة فيروس كورونا بالتوزاي مع استمرار تطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمستشفيات لتقديم خدمة طبية بكفاءة عالية لأهالي محافظة قنا، فضلًا عن حرصها على الاستماع للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم خلال زياراتها الميدانية.يذكر أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددا من المستشفيات بمحافظات الصعيد، لمتابعة سير العمل وتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى فيروس كورونا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.