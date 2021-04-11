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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة: إنشاء جامعة تكنولوجية بسمنود سيسهم في تخريج كوادر ماهرة

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:12 م
النائبة الوفدية الدكتورة
النائبة الوفدية الدكتورة ليلى أبواسماعيل
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكَّدت النائبة الوفدية الدكتورة ليلى أبوإسماعيل عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، أن وضع حجر أساس الجامعة التكنولوجية بمدينة سمنود سيؤتى بثماره فى إعداد وتخريج طلاب وكوادر ذوي تقنية عالية فى التعليم الفنى، خاصة وأن مدينة سمنود صاحبة التاريخ فى صناعة الغزل والنسيج، وأن تخريج طلاب مدربين سيصبحون عمالة ومهندسين ذوي مهارة فى تطوير وتقنية صناعات الغزل والنسيج ليس فى سمنود فقط ولكن فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث إن الطلاب سيكونون من مختلف محافظات مصر، لأن الجامعة ستضم طلاب من مدن القناة ومحافظات الدلتا والوجه البحرى.

وطالبت "إسماعيل" وزير التعليم العالى بوضع مادة دراسية للكليات التكنولوجية بل ومختلف الكليات تكشف خطط حروب الجيل الرابع، والتى تقوم بها الدول لفرض سياسات وجذب الشباب من خلال البرمجيات وفى ظل التطور العالمى الهائل فى التكنولوجيا، والتى أصبحت من أساسيات العالم، حيث تم استهداف الشباب من خلال شبكات الإنترنت والسويشال ميديا وما يتتبعه من ألعاب تؤدى الى انتحار الشباب، وقد ذقنا ذلك خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها مستمرة فى متابعة مراحل إنشاء الجامعة لسرعة تشغيلها، وأكدت "أبوإسماعيل" أن الحصول على الموافقات تمت الفترة الماضية حيث تقدمت بطلب الى وزير التعليم العالى لإنشاء الجامعة على قطعة أرض مساحتها آلاف فدان مهجورة بقرية ببهبيت الحجارة، وعلى أثر ذلك خاطب وزير التعليم العالى وزير الاسكان لتخصيص القطعة سالفة الذكر، حيث إن الأرض تتبع الجهاز المركزى للتعمير، وبالفعل تم التخصيص وتم وضع حجر الأساس أمس الأول فى حضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى يرافقه قيادات الوزارة وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الوفد الصحفية، وقيادات الحزب والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأوضحت "أبوإسماعيل" أن الفكرة تبلورت فى عام 2019 لإنشاء الجامعة على أرض سمنود من أجل النهوض بالتعليم الفنى وتخريج شباب متدرب تدريبًا علميًا وعمليًا، بحيث يكون قادرًا على تلبية متطلبات سوق العمل بهدف تطوير الصناعة المصرية وإنعاش الاقتصاد القومى، مشيرة إلى أنه تم التصديق من قبل رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة.

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