خطة البرلمان: 10 آلاف جنيه نصيب المواطن من «أعباء الدين العام»

خطة البرلمان: 10 آلاف جنيه نصيب المواطن من «أعباء الدين العام»
الأحد 11/أبريل/2021 - 03:24 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
كشف الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تزايد نسبة الأعباء المسددة عن إجمالى الدين العام الحكومى إلى متوسط نصيب الفرد من القروض الداخلية فى ضوء تزامن ذلك مع الزيادة السكانية، إذ ارتفع متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومى فى 3062020 إلى نحو 10228 جنيه مقابل نحو 7858 جنيه فى 3062019 مقابل نحو 8868.9 جنيه فى 3062018 مقابل نحو 9201 جنيه فى 3062017، ونحو 5486 جنيه فى 3062016، ونحو 4885 جنيه فى 3062015، أى بزيادة فيما بين السنتين الماليتين 20142015، 20192020 بنحو 5343 جنيه بنسبة 52.2%.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لاستعرض، أهم الملاحظات التى تكشفت للجنة لدى فحصها للبيانات والمعلومات التى وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 2020.
ورصدت اللجنة أيضا تزايد رصيد الدين العام الحكومى بشقيه: الداخلى والخارجى سنويًا بشكل مضطرد، بالإضافة إلى تزايد الأعباء المسددة عنه ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومى وآثارها السلبية التى تعوق من قدرة الحكومة على توفير الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة وزيادة الأجور للعاملين بالجهات الحكومية، وكذلك الإنفاق الاستثمارى، فضلًا عن تأثيرها على متوسط دخل الفرد فى الداخل.
جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 2020.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لاستعرض، أهم الملاحظات التى تكشفت للجنة لدى فحصها للبيانات والمعلومات التى وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 2020.
ورصدت اللجنة أيضا تزايد رصيد الدين العام الحكومى بشقيه: الداخلى والخارجى سنويًا بشكل مضطرد، بالإضافة إلى تزايد الأعباء المسددة عنه ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومى وآثارها السلبية التى تعوق من قدرة الحكومة على توفير الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة وزيادة الأجور للعاملين بالجهات الحكومية، وكذلك الإنفاق الاستثمارى، فضلًا عن تأثيرها على متوسط دخل الفرد فى الداخل.
جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 2020.