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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

خطة البرلمان: 10 آلاف جنيه نصيب المواطن من «أعباء الدين العام»

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:24 م
الدكتور فخرى الفقى،
الدكتور فخرى الفقى،
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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كشف الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تزايد نسبة الأعباء المسددة عن إجمالى الدين العام الحكومى إلى متوسط نصيب الفرد من القروض الداخلية فى ضوء تزامن ذلك مع الزيادة السكانية، إذ ارتفع متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومى فى 3062020 إلى نحو 10228 جنيه مقابل نحو 7858 جنيه فى 3062019 مقابل نحو 8868.9 جنيه فى 3062018 مقابل نحو 9201 جنيه فى 3062017، ونحو 5486 جنيه فى 3062016، ونحو 4885 جنيه فى 3062015، أى بزيادة فيما بين السنتين الماليتين 20142015، 20192020 بنحو 5343 جنيه بنسبة 52.2%.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لاستعرض، أهم الملاحظات التى تكشفت للجنة لدى فحصها للبيانات والمعلومات التى وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 2020.

ورصدت اللجنة أيضا تزايد رصيد الدين العام الحكومى بشقيه: الداخلى والخارجى سنويًا بشكل مضطرد، بالإضافة إلى تزايد الأعباء المسددة عنه ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومى وآثارها السلبية التى تعوق من قدرة الحكومة على توفير الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة وزيادة الأجور للعاملين بالجهات الحكومية، وكذلك الإنفاق الاستثمارى، فضلًا عن تأثيرها على متوسط دخل الفرد فى الداخل.

جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 2020.

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