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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير مالية اليونان يحدد 5 أولويات لإعادة تشكيل مستقبل اقتصاد بلاده

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:23 م
كريستوس ستايكوراس
كريستوس ستايكوراس
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قال وزير المالية اليوناني كريستوس ستايكوراس إن هناك خمس أولويات يتعين على اليونان تبنيها لإعادة تشكيل مستقبل البلاد، موضحا أن هذه الأولويات تتضمن بناء نموذج إنتاجي جديد، وتنفيذ سياسة مالية متوازنة، وتعميق الجودة المؤسسية، وتهيئة بيئة اقتصادية مناسبة، بالإضافة إلى تنمية الشعور الوطني.

وأضاف الوزير اليوناني - أمام مؤتمر اقتصادي إفتراضي بعنوان " 200 عام من الانقاذ الاقتصادي" وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليونانية اليوم - أن أحد أكبر العوائق التي تواجه الاقتصاد اليوناني هو عدم وجود خطة مدعومة بشكل كاف، وهي مشكلة أبرزتها الأزمات الاقتصادية التي عانت منها اليونان خلال القرنين الماضيين.

وأعلن الوزير ستايكوراس عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد اليوناني من خلال تطبيق نموذج نمو حديث ومنفتح وتنافسي ومرن وأيضا أخضر ورقمي وعادل اجتماعيا، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتنشيط الصادرات والاستثمارات من خلال استغلال التقنيات الحديثة ونشر المعرفة، وتطوير أساليب التعليم والتدريب المهني والبحث والابتكار.

وأشار الوزير اليوناني إلى تنفيذ سياسة مالية متوازنة لتحقيق نمو اقتصادي فعال في اليونان ويحافظ أيضا على حقوق الأجيال القادمة، مضيفا أن الحكومة تعمل على مواصلة الجهود نحو تحسين أداء المؤسسات وزيادة الكفاءة في الإدارة المدنية والتعامل مع التهرب الضريبي وتجنبه من خلال استخدام التقنيات الجديدة.

ونبه وزير المالية اليوناني إلى أن أحد أكبر الدروس المستفادة من تاريخ البلاد هو الحاجة إلى الوحدة والتوافق والتعاون، حيث ازدهرت الأمة عندما كانت موحدة.

وأضاف: "لهذا السبب نحتاج إلى إصلاح طويل الأمد لنظام التعليم، للحفاظ على الهوية الوطنية وكذلك لعب دور رائد في الاتحاد الأوروبي.

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