وكيل تموين مطروح يوجه بسرعة تحصيل الغرامات المستحقة على المنشآت التموينية

ترأس المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التضامن بمطروح، اجتماعا، بحضور مديري الإدارات التموينية الخارجية والداخلية التابعة لمديرية التموين بمطروح.وأكد على سرعة تحصيل الغرامات المستحقة على المنشآت التموينية "مخابز بلدية، مستودعات، تجار تموينيين" مشيرا إلى ضرورة تفعيل العمل بالتوجيه الوزاري رقم 32 لسنة 2018 الخاص بإجراءات الحجز الإداري.وأشار إلى أنه سيتم إخطار المنشآت التموينية بالمديونيات المستحقة عليها بشكل رسمي، وفي حالة الامتناع عن السداد يتم تحرير محاضر إثبات حالة، ثم إخطار أجهزة التحري لحصر ممتلكات المدينين الممتنعين عن السداد لاستكمال إجراءات الحجز الإداري.