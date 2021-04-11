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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الشراشيب» تزين شوارع بورسعيد استعدادا لرمضان (صور)

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:19 م
شوارع بورسعيد
شوارع بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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عادت ظاهرة زينة رمضان أو كما يطلق عليها الشارع البورسعيدي «الشراشيب» التي تُصنع يدويًا من الجلاد البلاستيك ويتولى صناعتها الأطفال وشباب كل منطقة، حيث أقبلوا على صناعتها يدويًا بالحبال والدباسة القديمة والمقص احتفالًا بشهر رمضان.

لجأ عدد قليل من محافظة بورسعيد لتركيب أحبال النور الصيني التي انتشرت خلال الأعوام الماضية، بعد الإرتفاع المبالغ فيه في أسعارها، حيث لجأ المواطنين في ظل كورونا إلى الـ«شراشيب» الرمضانية القديمة.

من جانبه، زين «محمد وخالد» منطقة 6 أكتوبر نطاق حي المناخ بـ«شراشيب رمضان» والفانوس الخشبي، بمساعدة أطفال الحي بالكامل وكذلك الرسم على الجداريات، وشارك معه الشباب والأطفال.

وأكد محمد وجدي من شباب بورسعيد، أن تزيين مكان عمله بـ«شراشيب رمضان القديمة» جاء لأنها تحدث البهجة والفرحة، كما أن أسعارها مناسبة في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.

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