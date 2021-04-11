تامر عشرى ينتظر عرض برنامج «الرحالة» فى رمضان

ينتظر المخرج تامر عشري عرض البرنامج التليفزيوني "الرحالة" خلال شهر رمضان على منصة شاهد، والذي يحكي عن الأساطير والقصص الشعبية المرعبة في أماكن مختلفة في مصر، البرنامج إخراج تامر عشري وتقديم إنچي أبو السعود التي تستضيف به مجموعة من الفنانين وتصطحبهم في كل حلقة لمكان جديد لاكتشافه.يذكر أن أحدث أعمال المخرج تامر عشري هو الفيلم الوثائقي " مصر الحضارة" مع الفنان خالد النبوي الذي عرض خلال احتفالية نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة" الفيلم تنفيذ ميديا هب لسعدي جوهر.بالإضافة إلى مسلسل لعبة النسيان ومسلسل قابيل كمخرج للوحدة الثانية وفيلم فوتوكوبي الذي حاز على عدة جوائز سينمائية هامة والفيلم القصير ما تعلاش عن الحاجب، بالإضافة إلى إخراجه العديد من إعلانات الحملات التوعوية التي تقيمها الأمم المتحدة ومنظمة العمل وغيرها من المنظمات غير الهادفة للربح.