مسئول عراقى: استعادة الدولة هى مهمة الحكومة.. وزيارة أبو الغيط لدعم البلاد

أكد الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي أن استعادة الدولة هي مهمة الحكومة، لافتا إلى أن زيارة أمين عام جامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط لبغداد تأتي لدعم استقرار الدولة.وقال "علاوي"، في اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز": "إن زيارة أبو الغيط للعراق تعد تطويرا للعلاقات العراقية العربية من جهة، ودعم خطوات الحكومة العراقية وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة القضايا المشتركة من جهة أخرى، سواء كانت قضية مكافحة الإرهاب أو التطرف أو مشاكل التدخل الخارجي في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الحقوق العربية في مجال المياه والموارد وغيرها من الأمور التي تمثل معضلة للعالم العربي وتحتاج إلى تكاتف وتبادل الرؤى، وكذلك الوضع في سوريا واليمن".وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شدد، خلال لقائه مع أبو الغيط، على دعم خطوات أمين الجامعة العربية ورؤى دول الجامعة العربية باتجاه عملية التسوية في سوريا واليمن، بالإضافة إلى ليبيا، التي تمثل واحدة من التحديات التي برزت خلال السنوات الماضية منوها بأن الدول العربية تدعم خطاب وحدة المكونات العراقية تجاه الدولة الواحدة، وهو يدعم الاستقرار والجانب الاجتماعي وخطة عملية استعادة الدولة العراقية ودورها في المنطقة العربية.وأضاف أن استعادة الدولة الوطنية هي مهمة كبيرة تعمل عليها الحكومة العراقية ويعززها مجيء أمين عام جامعة الدول العربية لقيادات المكون الاجتماعي العراقي.. مثمنا العلاقات العميقة مع المجتمع المصري في نقل التجارب والخبرات، بالإضافة إلى المجتمعات العربية الأخرى.وفي سياق آخر، أعلنت الشرطة العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، القبض على إرهابي متهم باغتيال عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين في العاصمة بغداد، موضحة أن المتهم اعترف أثناء التحقيق بقيامه بأربعة اغتيالات لمنتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين، كما اعترف بانتمائه إلى تنظيم القاعدة ومشاركته مع عمليات لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي.كما أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية ضبط 4 عبوات ناسفة، و3 قنابل مدفع جهنم في قضاء سنجار غرب نينوى، مشيرًا إلى أن دوريات هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة.ومن جهة أخرى، تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار العراقية، حيث أغلق متظاهرون عددا من الدوائر الحكومية والطرق الرئيسية في المدينة.وذكرت "السومرية نيوز" أن المئات من المتظاهرين أغلقوا مديرية بلديات ذي قار وقطعوا الطرق والجسور المهمة في محاولة تصعيدية جديدة.وتشهد مدينة الناصرية تصاعدا بالاحتجاجات الشعبية منذ أشهر على خلفية عدم استجابة الحكومة المحلية لمطالب المتظاهرين، والتي غالبا ما تدعو إلى توفير فرص العمل وإصلاح الواقع الاقتصادي.