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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يوجه كلمة لملك الأردن فى ذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:22 م
السيسي
السيسي
الدستور
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة إلى الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة.

وقال الرئيس السيسي، في رسالته: "إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن أشارك معكم في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وهي المناسبة الغالية والعزيزة على مصر وعلى العالمين العربي والإسلامي، والتي تمثل فرصة لتجديد التزامنا تجاه شعبينا الشقيقين، بتعزيز العمل المشترك، وتنسيق الجهود للمضي قدمًا بمسيرة العلاقات بين البلدين، وأن نسعى سويًا لاستكشاف المزيد من فرص التعاون المثمر لتحقيق الأمن، والاستقرار، والازدهار، والسلام، والتنمية لشعوب ودول المنطقة".

وأضاف: "وإننا نستذكر بحق الدور المحوري للأردن على الساحتين العربية والإسلامية، وما قام به لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وكذلك نسجل للأردن الشقيق وقوفه الدائم بجانب مصر ومساندته للقضايا التي تمسها، وذلك انطلاقًا من العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بيننا على المستويين الرسمي والشعبي".

وتابع الرئيس: "لقد ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن التوافق الاستراتيجي بين مصر والأردن قادر على التعاطي مع كل التحديات، ذلك التوافق النابع من أواصر العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين".

واختتم الرئيس السيسي قائلًا: "من هنا، أود أن اختتم بتقديم تهنئة من الشعب المصري للأردن ملكًا وحكومةً وشعبًا بمناسبة احتفالية مئوية المملكة الأردنية الهاشمية، متمنيًا لكم ولشعبكم الشقيق المزيد من السلام والازدهار والاستقرار لمواصلة مسيرة التعاون والتنسيق بيننا لما فيه خير بلدينا وشعبينا، وأمتنا العربية".

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