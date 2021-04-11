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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إجراءات تصديق عقد الزواج غير المصرى أمام المحاكم السعودية

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:24 م
زواج
زواج
وفاء علي
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ترصد "الدستور" الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على طلب التصادق على عقد الزواج غير المصري أمام المحاكم السعودية، وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني وهي كالتالي:


"الوثائق والمستندات المطلوبة":

- استيفاء النموذج الخاص بطلب التصادق (نموذج 2 مأذونين من الموظف المختص).

- أصل عقد الزواج مصدقا عليه من الخارجية السعودية + (2) صورة من العقد.

- 4 صور شخصية حديثة (4*6) خلفية بيضاء لكل من الزوجين.

- أصل جواز سفر الزوج + (2) صورة منه.

- أصل جواز سفر الزوجة + (2) صورة منه.

- حضور 2 شهود مسلمين مصريين مع أصل جواز سفرهما + 2 صورة من جواز السفر أو بطاقة الرقم القومى المصرية.

- أن يكون جواز السفر والبطاقة ساريي المفعول.

- تحويل تاريخ عقد الزواج إلى تاريخ ميلادي.

- لا يعتد بالإقامات.

- يلزم تحديد موعد مسبق.

"الرسوم":

- تحدد الرسوم على المقدم والمؤخر الثابت في العقد.

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