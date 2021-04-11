إجراءات تصديق عقد الزواج غير المصرى أمام المحاكم السعودية

ترصد "الدستور" الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على طلب التصادق على عقد الزواج غير المصري أمام المحاكم السعودية، وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني وهي كالتالي:"الوثائق والمستندات المطلوبة":- استيفاء النموذج الخاص بطلب التصادق (نموذج 2 مأذونين من الموظف المختص).- أصل عقد الزواج مصدقا عليه من الخارجية السعودية + (2) صورة من العقد.- 4 صور شخصية حديثة (4*6) خلفية بيضاء لكل من الزوجين.- أصل جواز سفر الزوج + (2) صورة منه.- أصل جواز سفر الزوجة + (2) صورة منه.- حضور 2 شهود مسلمين مصريين مع أصل جواز سفرهما + 2 صورة من جواز السفر أو بطاقة الرقم القومى المصرية.- أن يكون جواز السفر والبطاقة ساريي المفعول.- تحويل تاريخ عقد الزواج إلى تاريخ ميلادي.- لا يعتد بالإقامات.- يلزم تحديد موعد مسبق."الرسوم":- تحدد الرسوم على المقدم والمؤخر الثابت في العقد.