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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

للعاملين المصريين بالسعودية.. كل ما يخص استخراج أو تجديد إذن العمل

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:46 م
المصريين بالسعودية
المصريين بالسعودية
وفاء علي
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يرصد "الدستور" الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على موافقة استخراج أو تجديد إذن العمل، وذلك وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني وهي كالتالي:

اجراءات استخراج أو تجديد إذن العمل

الوثائق والمستندات المطلوبة لـ استخراج أو تجديد إذن العمل:

-استيفاء نموذج تجديد الإذن المجاني.

-إذن العمل + صورة منه بالكامل.

-صورة من جواز السفر (في حالة إصدار تصريح العمل لأول مرة، يراعى تسليم صورة كاملة من جواز السفر السابق والحالي من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة).

-صورة الإقامة.

-خطاب تعريف من جهة العمل.

أصل قرار الإجازة أو الإعارة مختوم بختم الشعار (في حالة العمل بالحكومة المصرية أو القطاع العام فقط).

-عدد (2) صورة شخصية لصاحب الإذن.

-في حالة بدل فاقد يراعى تقديم صورة من الإذن الفاقد.

- عقد العمل مصدق عليه من الغرفة التجارية والمكتب العمالي ووزارة الخارجية السعودية.

التعليمات:

--يتم إرسال كافة المستندات المذكورة لإدارة تصاريح العمل للحصول على موافقة إدارة تصاريح العمل قبل التجديد في الحالات التالية فقط:

إذا كان السن أقل من 40 عامًا.
إصدار التصريح لأول مرة.
تغيير المهنة.

-بدل الفاقد.

-نقل الكفالة من جهة العمل المدون بالتصريح إلى جهة عمل أخرى.

- صور من جواز السفر الحالي والسابق كاملة.

رسوم استخراج أو تجديد إذن العمل

-يتم إرسال كافة المستندات المذكورة لإدارة تصاريح العمل للحصول على موافقة إدارة تصاريح العمل قبل التجديد في الحالات التالية فقط:

-رسوم إصدار تصريح العمل للمؤهل العالي تبلغ 330 ريال سعودي للسنة الواحدة.

الإجازات الرسمية في رمضان 2021

-رسوم إصدار تصريح العمل للمؤهل المتوسط تبلغ 275 ريال سعودي للسنة الواحدة.

-ويضاف مبلغ 35 ريال سعودي قيمة الدفتر.

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