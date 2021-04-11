للعاملين المصريين بالسعودية.. كل ما يخص استخراج أو تجديد إذن العمل

اجراءات استخراج أو تجديد إذن العمل

الوثائق والمستندات المطلوبة لـ استخراج أو تجديد إذن العمل :



-استيفاء نموذج تجديد الإذن المجاني.



-إذن العمل + صورة منه بالكامل.



-صورة من جواز السفر (في حالة إصدار تصريح العمل لأول مرة، يراعى تسليم صورة كاملة من جواز السفر السابق والحالي من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة).



-صورة الإقامة.



-خطاب تعريف من جهة العمل. -استيفاء نموذج تجديد الإذن المجاني.-إذن العمل + صورة منه بالكامل.-صورة من جواز السفر (في حالة إصدار تصريح العمل لأول مرة، يراعى تسليم صورة كاملة من جواز السفر السابق والحالي من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة).-صورة الإقامة.-خطاب تعريف من جهة العمل.



أصل قرار الإجازة أو الإعارة مختوم بختم الشعار (في حالة العمل بالحكومة المصرية أو القطاع العام فقط).



-عدد (2) صورة شخصية لصاحب الإذن.



-في حالة بدل فاقد يراعى تقديم صورة من الإذن الفاقد.



- عقد العمل مصدق عليه من الغرفة التجارية والمكتب العمالي ووزارة الخارجية السعودية.

التعليمات:

--يتم إرسال كافة المستندات المذكورة لإدارة تصاريح العمل للحصول على موافقة إدارة تصاريح العمل قبل التجديد في الحالات التالية فقط:



إذا كان السن أقل من 40 عامًا.

إصدار التصريح لأول مرة.

تغيير المهنة.



-بدل الفاقد.



-نقل الكفالة من جهة العمل المدون بالتصريح إلى جهة عمل أخرى.



- صور من جواز السفر الحالي والسابق كاملة.

رسوم استخراج أو تجديد إذن العمل -يتم إرسال كافة المستندات المذكورة لإدارة تصاريح العمل للحصول على موافقة إدارة تصاريح العمل قبل التجديد في الحالات التالية فقط:



-رسوم إصدار تصريح العمل للمؤهل العالي تبلغ 330 ريال سعودي للسنة الواحدة.





الإجازات الرسمية في رمضان 2021 -رسوم إصدار تصريح العمل للمؤهل المتوسط تبلغ 275 ريال سعودي للسنة الواحدة.



-ويضاف مبلغ 35 ريال سعودي قيمة الدفتر.

-رسوم إصدار تصريح العمل للمؤهل المتوسط تبلغ 275 ريال سعودي للسنة الواحدة.-ويضاف مبلغ 35 ريال سعودي قيمة الدفتر.

يرصد "الدستور" الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على موافقة استخراج أو تجديد إذن العمل، وذلك وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني وهي كالتالي: