للعاملين المصريين بالسعودية.. كل ما يخص استخراج أو تجديد إذن العمل
الأحد 11/أبريل/2021 - 03:46 م
وفاء عليطباعة
يرصد "الدستور" الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على موافقة استخراج أو تجديد إذن العمل، وذلك وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني وهي كالتالي:
-استيفاء نموذج تجديد الإذن المجاني.
-إذن العمل + صورة منه بالكامل.
-صورة من جواز السفر (في حالة إصدار تصريح العمل لأول مرة، يراعى تسليم صورة كاملة من جواز السفر السابق والحالي من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة).
-صورة الإقامة.
-خطاب تعريف من جهة العمل.
أصل قرار الإجازة أو الإعارة مختوم بختم الشعار (في حالة العمل بالحكومة المصرية أو القطاع العام فقط).
-عدد (2) صورة شخصية لصاحب الإذن.
-في حالة بدل فاقد يراعى تقديم صورة من الإذن الفاقد.
- عقد العمل مصدق عليه من الغرفة التجارية والمكتب العمالي ووزارة الخارجية السعودية.
-ويضاف مبلغ 35 ريال سعودي قيمة الدفتر.
اجراءات استخراج أو تجديد إذن العمل
الوثائق والمستندات المطلوبة لـ استخراج أو تجديد إذن العمل:
-استيفاء نموذج تجديد الإذن المجاني.
-إذن العمل + صورة منه بالكامل.
-صورة من جواز السفر (في حالة إصدار تصريح العمل لأول مرة، يراعى تسليم صورة كاملة من جواز السفر السابق والحالي من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة).
-صورة الإقامة.
-خطاب تعريف من جهة العمل.
أصل قرار الإجازة أو الإعارة مختوم بختم الشعار (في حالة العمل بالحكومة المصرية أو القطاع العام فقط).
-عدد (2) صورة شخصية لصاحب الإذن.
-في حالة بدل فاقد يراعى تقديم صورة من الإذن الفاقد.
- عقد العمل مصدق عليه من الغرفة التجارية والمكتب العمالي ووزارة الخارجية السعودية.
التعليمات:
--يتم إرسال كافة المستندات المذكورة لإدارة تصاريح العمل للحصول على موافقة إدارة تصاريح العمل قبل التجديد في الحالات التالية فقط:
إذا كان السن أقل من 40 عامًا.
إصدار التصريح لأول مرة.
تغيير المهنة.
-بدل الفاقد.
-نقل الكفالة من جهة العمل المدون بالتصريح إلى جهة عمل أخرى.
- صور من جواز السفر الحالي والسابق كاملة.
-رسوم إصدار تصريح العمل للمؤهل العالي تبلغ 330 ريال سعودي للسنة الواحدة.
إذا كان السن أقل من 40 عامًا.
إصدار التصريح لأول مرة.
تغيير المهنة.
-بدل الفاقد.
-نقل الكفالة من جهة العمل المدون بالتصريح إلى جهة عمل أخرى.
- صور من جواز السفر الحالي والسابق كاملة.
رسوم استخراج أو تجديد إذن العمل-يتم إرسال كافة المستندات المذكورة لإدارة تصاريح العمل للحصول على موافقة إدارة تصاريح العمل قبل التجديد في الحالات التالية فقط:
-رسوم إصدار تصريح العمل للمؤهل العالي تبلغ 330 ريال سعودي للسنة الواحدة.
الإجازات الرسمية في رمضان 2021-رسوم إصدار تصريح العمل للمؤهل المتوسط تبلغ 275 ريال سعودي للسنة الواحدة.
-ويضاف مبلغ 35 ريال سعودي قيمة الدفتر.